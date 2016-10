Saksamaad on tabanud klounirünnakute laine

Video: klounist sarimõrvar tappis 33 noort meest

Maailma mitmest paigast on tulnud teateid, et tegutsema on hakanud avalikkuses inimesi ehmatavad klounid, kellel võivad olla ka mõrvarlikud kavatsused, kuid USAs tegutses aastakümneid tagasi sarimõrvar ja vägistaja, kes pani oma kuritööd toime klounikostüümis.