Video: tuntud kliimateadlane hukkus Antarktikas

USA National Science Foundation (NSF) teatel kaotas Maine´i ülikooli professor Gordon Hamilton elu 50-aastaselt, edastab washingtonpost.com.

Hamilton tegutses Antarktikas NSFi uurimisprogrammi raames, uurides Rossi saare McMurdo polaarjaama lähistel asuva liustiku stabiilsust. Rossi saar asub Uus-Meremaast 4000 kilomeetri kaugusel lõunas.

Hamilton ja ta meeskond telkisid piirkonnas, kus on palju liustikulõhesid, sest tegemist on paigaga, milles Rossi ja McMurdo liustikud kohtuvad. Lõhedepiirkond on 4,8 kilomeetrit lai ja 200 kilomeetrit pikk ning ameeriklasest kliimateadlane koos meeskonnaga on ala kaardistanud mitu aastat. Nad kasutavad selleks läbi jääkihi tungivat radarit, mille abil teevad kindlaks lõhede asukohad, et saaks ohtult McMurdo jaama vajalikku toimetada.

Hamilton sõitis vahetult enne hukkumist mootorsaaniga ja kukkus ühte neist lõhedest, langedes umbes 160 meetrit.

NSFi pressiesindaja Peter Westi teatel on juhtunu asjaolud on väljaselgitamisel, kuid maapinnalt on seda keeruline teha, kuna enamik lõhesid on kaetud lumega. Uurimine loodetakse viia läbi helikopteri abil.

Hamilton surnukeha tuuakse lõhest ära ja edastatakse ta perekonnale Maine`is Oronos. Teda jäävad leinama abikaasa Fiona ja nende kaks last, Martin ja Calum,

Hamilton sündis Šotimaal ning lõpetas esmalt Aberdeeni ja siis Cambridge`i ülikooli. Alates 2005. aastast töötas ta USAs Maine`i ülikoolis kliimateaduse osakonnas.

Hamilton uuris aastaid Gröönimaa ja Antarktika liustikke eesmärgiga saada paremini aru nende sulamismehhanismist ja –kiirusest.

NSFi teatel olid nii Hamilton kui kõik ta kolleegid läbinud Antarktika ohutusõppe ja teadsid liustikelõhedes peituvatest ohtudest.

Lisaks olid Antarktika liustiku-uurimise programmi kaasatud professionaalsed liustikelt päästjad. Hamilton koos oma meeskonnaga ja teine meeskond tegelesid seal mitu nädalat eluohtlike liustikulõhede kindlakstegemisega ning vaheltult enne Hamiltoni hukkumist olid nad alustanud uue lõhe uurimist.

Hamiltoni kolleegid katkestasid meeskonna juhi surma tõttu praeguseks töö.

Antarktikas on õnnetusest tingitud surmajuhtumid haruldased, samas on teada, et sinna minnes riskivad teadlased eluga, kuna tegemist on karmi kliima ja ettearvamatute oludega alaga.

NSFi esindajate sõnul võivad teadlased 21. sajandil olla parima varustusega, kuid looduslikud tingimused võivad ikkagi ohuks osutuda.