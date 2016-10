Saksamaa haiglad kutsuvad pedofiile teraapiasse

«Kas sulle meeldivad lapsed viisil, nagu nad ei tohiks meeldida?» küsib reklaam, mis kujutab metroorongis istuvat ja enda kõrval olevat last jõllitavat meest. «Abi on saadaval,» kõlab Saksamaa televisioonis ja internetis jooksev reklaam, mis ärgitab pedofiile liituma programmiga nimega «Hoidu kuriteost!» («Kein Taeter werden!»). 11 aasta eest Berliinis Charite`i haiglas algatatud ravi pakutakse nüüdseks üle kümne keskuse kogu riigi.

Hetkel viibib kas individuaal- või rühmateraapias 265 inimest. «Pedofiilia ei ole ravitav,» ütleb ennetusvõrku juhtiv Klaus Beier. «Aga seda saab kontrollida.» Programm lähtub tema sõnul põhimõttest, et kuni reaalsete tegudeni pole jõutud, on pedofiilia meditsiiniline probleem – mitte kuritegu.

Teraapia kestab üks või kaks aastat. Selle käigus peetakse igal nädalal kahetunnine sessioon, mis õpetab patsiendil leidma mooduseid, kuidas enda kirge tagasi hoida ja lõpetada lapsporno tarvitamine. Vabatahtlikkuse alusel pakutakse ka keemilist kastreerimist. «Klientideks» on nii inimesed, kes tunnevad endas potentsiaalset pedofiili – kui ka need, kes on juba last ahistanud, aga pääsenud karistusest.

Teadlased üle maailma jälgivad projekti pingsalt. Näiteks kaalub sarnase ettevõtmise alustamist Prantsusmaa. Samas on programmil vastaseid ka Saksamaal. Näiteks pole Beieri sõnul koostööst huvitatud ravimifirmad, kes võiksid probleemi lahendamisel kaasa lüüa. Programmi rahastatakse riiklikult ning selle vastu on suur sotsiaalne surve.

Lastekaitsefondi Hans ja Grete juht Jerome Braun ütleb, et ennetustöö peab olema mitmekülgne, mitte piirduma ainult hoiatuste ja erksuse tõstmisega koolides ja lasteaedades. «Töö peaks käima ka potentsiaalsete kurjategijate kallal, sest iga ärahoitud rünnak on üks ärapäästetud laps,» lausub ta.