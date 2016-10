Märulipolitsei korraldas reidi Pariisi migrandilaagrisse

Politseioperatsiooni eesmärk oli kontrollida Pariisi Stalingradi metroopeatuse lähistel kanali ümbruses ja silla all elutsevate põgenike isikuid. Valitsus üritab kuudepikkuse surve tõttu linna isetekkelisi migrandilaagreid likvideerida.

See aga on tekitanud pingeid, kuna põgenikeni on jõudnud spekulatsioonid Pariisi võimude kavatsustest isetekkeliste laagrite sulgemiseks selle nädala jooksul.

Reutersi andmetel puhastas ekskavaator väikse osa laagrist. Migrandid karjusid märulipolitsei peale ja üks korrakaitsja pihustas migranti pisargaasiga.

Paari tunni möödudes lubas politsei migrantidel munitsipaaltöötajate poolt koristatud laagrisse naasta.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo palus oma kirjas siseminister Bernard Cazeneuve`le laager humanitaar- ja sanitaarkaalutlustel kiiresti sulgeda. Linnavalitsuse andmetel on piirkonnas elavate migrantide hulk peale Calais` laagri sulgemist umbes kolmandiku võrra kasvanud.