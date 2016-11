Kasvava sisserände tõttu puutuvad Saksa võimud üha enam kokku alaealistega, kes väidavad, et on abielus. Lastevaheliste abielude täpne arv Saksamaal ei ole teada, kuid ametnike hinnangul on neid üle tuhande.

Maas ütles täna ajakirjanikele, et eelnõu kohaselt tühistataks kõik abielud, mille pooled on alla 16-aastased. Tühistamisele kuuluksid ka 16-17-aastaste abielud, välja arvatud juhtudel, kus perre on sündinud laps või naine on lapseootel.