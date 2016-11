Omakaitseüksused: läheme Hillary võidu korral relvadega Washingtoni

Ajal, mil lähimineviku kõige vastuolulisemad presidendivalimised lähenevad lõpule, on mõned relvastatud omakaitseüksused valmistunud võimaluseks, et 8. novembril toimuvad valimised «kaaperdatakse» ning sellele järgneb kodanike rahutuste laine.

Three Percent Security Force liikumise esindajad on öelnud, et ei plaani teha esimest lasku, kuid ei kavatse ka oma relvasid koju jätta.

Vabariiklaste kandidaat Donald Trump on korduvalt väljendanud arvamust, et valimised võivad olla tema kahjuks kallutatud ja ta ei tunnista valimiste tulemusi, kui ta ei võida.

Vähemalt üks omakaitseüksus Oath Keepers on kutsunud oma liikmeid üles valimissaite jälgima, et avastada võimalikku pettust.

«See on viimane võimalus päästa Ameerika hävingust,» sõnas kolmeprotsentlaste juht Chris Hill, koodnimega «Vereagent». «Ma olen üllatunud, et suutsin hulluks minemata kannatada kaheksa aastat Obama valitsust, kuid Hillary valitsusaeg saab olema täpselt samasugune.»

Valitsusvastane organisatsioon Oath Members saatis oma üksused ka 2014. aastal Fergusoni linnas toimunud etnilistest pingetest kantud rahutustele.

Chris Hill liikumisest Three Percent Security Force on plaaninud aga relvastatud marssi Washingtoni tänavatel. Ta küll ei soovi, et ühenduse liikmed oleks esirinnas, kuid sõnab, et ei kõhkle teisi meeleavaldajaid kaitsmast.

«Ma olen kohal, et aidata oma kaaskodanikke ja hoida ära see, et neilt relvad ära võetakse. Ja ma võitlen ja ma tapan ja ma võin selle käigus ka surra,» sõnas Hill, kes on ühenduse alusepanija.

Southern Poverty Law Center`i uurija Ryan Lenzi sõnul on Trumpi kandidatuur julgustanud äärmuslikke rühmitusi avameelsemalt rääkima õigusriigile vastanduvatel seisukohtadel.

«Enne selle kampaania algust olid sellised ideed lükatud Ühendriikide poliitilise maastiku äärealadele, kuid nüüd on need legitiimseks muudetud,» ütles Lenz.

Viimase nädala jooksul on paljud Trumpi toetajad vihjanud vägivallale.

«Kui Trump kaotab, haaran ma musketi,» säutsus endine Illinoisi esindaja Joe Walsh möödunud nädalal Twitteris. Konservatiivist kommentaator Wayne Root fantaseeris Trumpi kampaaniaüritusel Las Vegases Hillary Clintoni surmast.