Iraagi väed sisenesid Mosuli linna

Sõjavägi sisenes linna idast ja tegemist on olulisima läbimurdega ajast, mil Mosuli linna tagasivallutamist kaks nädalat tagasi alustati. Ametnikud on hoiatanud, et linna jõudmisel võib alata seni ägedaim lahing ISISe ja valitsusvägede vahel.

Iraagi koalitsioonivägi, mis on umbes 100 000- liikmeline, on otsustuskindlalt liikunud Mosuli poole juba kaks nädalat vabastades džihadistidest teele jäävaid külasid.

Väejuhtide sõnul sisenevad Mosulisse aga ainult Iraagi riiklikud väed.

Terrorismivsatased jõud on linna piiril olnud juba üleeilsest ja seni oli raskusi ISISe snaipritest, lõhkepeadest, enesetapuründajatest jms mööda pääsemisega.