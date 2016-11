Prokurör: Montenegro valitsusvastase vandenõu eesotsas olid Vene rahvuslased

Montenegro politsei vahistas 16. oktoobri valimiste eelõhtul rühma serblasi, väites, et nad plaanisid röövida pärast valimisjaoskondade sulgemist peaminister Milo Đukanovići, hõivata parlamendi ja kuulutada opositsiooni võitu.

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni eriprokurör Milivoje Katnić ütles pühapäeval ajakirjanikele, et vandenõu taga oli umbes 50 Venemaalt, Serbiast ja Montenegrost pärit inimese «mõjuvõimas organisatsioon».

«Korraldajad on Vene rahvuslased. Nende eesmärk oli peatada Montenegro edenemine Euto-Atlandi teel ning eriti NATO-ga liitumine,» ütles Katnić.

Eriprokurör lisas samas, et neil puuduvad andmed Vene riigi seotusest.

«Me jätkame koostööd Venemaaga, sest selle kuritegeliku rühmituse organiseerijad on Vene kodanikud,» sõnas Katnić, lisades, et kaks vandenõuga seotud Vene kodanikku on endiselt jooksus.

Neliteist vahistatut, kelle seas on endine Serbia kõrge politseiametnik, on võetud kuuks ajaks vahi alla. Kuus algselt vahistatut on vabadusse lastud.

Montenegro meedia teatel võitles üks vandenõulaste juhte Aleksandar Sinđelić Ida-Ukrainas venemeelsete separatistide ridades.

Eriprokurör ütles ka, et tema ametkond kahtlustab ühe Montenegro opositsioonipartei osalust vandenõus. Kohaliku meedia teatel on asjasse segatud peamine opositsioonipartei, venemeelne Demokraatlik Rinne. Erakond on väited tagasi lükanud.

Demokraatlik Rinne pooldab tihedamaid sidemeid Venemaa ja Serbiaga ning on vastu NATO ja Euroopa Liidu liikmesusele.

NATO esitas detsembris Montenegrole liitumiskutse.

Ehkki Đukanović Demokraatlik Sotsialistide Partei (DPS) võitis oktoobrikuised valimised, paneb kauaaegne peaminister ameti maha ning uut valitsust hakkab moodustama tema asetäitja Duško Marković.