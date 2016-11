Rootsi firma tahab aidata ameeriklastel Trumpi eest põgeneda

Stockholmis tegutseva reklaamifirma kampaania kanab nime «The Great Trump Escape», milles öeldakse, et kui ameeriklased otsivad uut kodumaad, siis selleks võib sobida Rootsi, sest seal on andekaid inimesi vaja, edastab The Local.

«Teie otsite uut riiki, meie otsime uusi talente,» teatas reklaamifirma.

Rootslaste kampaania töötab siiski ainult sel juhul, kui tänastel USA presidendivalimistel saab Donald Trump võidu.

«Küsitlus näitas, et iga neljas ameeriklane kaalub USAst lahkumist, kui Trumpist saab president. Me saame mõnda neist inimestest aidata, pakkudes neile uue töökoha loomingu- ja reklaamisektoris,» selgitas Round & Round esindaja Nahir Aslan.

Lisaks tutvustab firma asjast huvitatutele Rootsi eluolu, rõhutades et Rootsi ei ole Šveits ning ei ole tuntud šokolaadi ja kellade poolest.(Võrdle inglise keeles: Sweden (Rootsi) ja Switzerland (Šveits)).

Isegi kui Trump võidab, ei soovi Round & Round tegelikult ameeriklaste massilist põgenemist.

«Kui olla lõpuni aus, siis loodame, et ameeriklased võtavad end kokku ega jäta oma riiki maha, et Trump seal võimutseda saaks,» teatasid Rootsi reklaamifirma esindajad.

Aslani sõnul vestlevad nad USA valimiste teemal hoolimata sellest, et nende firmas ei tööta ühtegi ameeriklast.

«Meil ei ole ameeriklasi, kuid me oleme maailmakodanikud ja huvitume mujal toimuvast. Samas ei muretse me liigselt USA tuleviku pärast,» lisas esindaja.

USAs toimuvad presidendivalimised täna ja alles pärast võitja teadasaamist on näha, kas ameeriklased hakkavad kodumaalt lahkuma või nad ei tee seda.