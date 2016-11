32-aastast Oussama Atari kahtlustati 22. märtsi Brüsseli rünnakutes, kuid teda ei osatud seostada 2015. aasta 13. novembril Pariisis läbi viidud veresaunaga. Arvatakse, et ta on äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liige.

«Ta on ainuke Süüriast pärit koordinaator, kes on juurdluse jooksul tuvastatud,» teatas allikas.