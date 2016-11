Assange tõrjus Clintoni kriitikat ja eitas sidemeid Venemaaga

Salastamisvastane veebileht on lekitanud Ühendriikide presidendivalimiste kampaania viimastel nädalatel tuhandeid Demokraatliku Partei ja Clintoni kampaaniameeskonna elektronkirju.

Assange ütles teisipäeval avalduses, et WikiLeaksil pole mingit soovi mõjutada teisipäevaste valimiste tulemusi. Selle asemel soovib veebileht avaldada endal olevat materjali.

«Meid nähakse Clintoni arhiivide alal ekspertidena, mistõttu on loomulik, et tema allikad meie poole pöörduvad,» sõnas ta.

«Me ei saa avaldada seda, mida meil ei ole. Me ei ole saanud infot Donald Trumpi kampaania kohta,» ütles Assange Clintoni vabariiklasest rivaalile viidates.

«Clintoni kampaania, levitamata küll otseseid valesid, viitas luurekogukonna anonüümsetele allikatele või spekulatiivsetele ja ähmastele avaldustele pahatahtlikest sidemetest Venemaaga,» lausus ta.

Clintoni kampaania ei suutnud Assange'i sõnul näidata tõendeid WikiLeaksi avaldatud materjalide kohta, sest midagi sellist pole olemas.

«WikiLeaks on pühendunud informatsiooni avaldamisele, mis teavitab avalikkust, ehkki paljud, eriti need, kes on võimul, eelistaksid seda mitte näha,» ütles Londoni Ecuadori saatkonnas viiendat aastat redutav austraallane.

WikiLeaks alustas 7. oktoobril Clintoni kampaaniajuhi John Podesta häkitud elektronkirjakontolt e-kirjade avaldamist.

Clintoni meeskond ei ole kirjade autentsust eitanud, ent on süüdistanud Venemaad häkkimisrünnakute suunamises eesmärgiga upitada võimule Trump.

Assange varjab end viiendat aastat Londonis Ecuadori saatkonnas, et vältida väljaandmist Rootsile seoses väidetavate seksuaalkuritegudega.

Rootsis ootab 45-aastast Assange'i vägistamissüüdistus, aga sellest enam kardab ta, et Rootsi annab ta omakorda välja USA-le, kus teda ähvardab kohus 500 000 sajalase sõjaväetoimiku lekitamise eest.