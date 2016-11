Steinmeier: USA kampaania jätab uuele presidendile keerulise pärandi

Erkki Bahovski: nähtamatu revolutsioon?

Kui paberlehes neid ridu loete, teate ilmselt, kes on järgmine Ameerika president. Võibolla isegi seda, kes on Eesti uus peaminister. Kriisidel on kombeks areneda kiiresti ja olla ennustamatud – kui aasta tagasi oleks keegi väitnud, et on reaalne väljavaade näha Donald Trumpi USA presidendi ja Jüri Ratast Eesti peaministrina, oleks ilmselt kohale kutsutud valgetes kitlites mehikesed, kes oleksid teinud rahustava süsti.