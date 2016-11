Guzmán kaebab edasi väljaandmisotsuse USA-le

Advokaat Andrés Granados esitas dokumendid Mehhiko pealinna México kohtule. Kohus teatas, et edastab dokumendid apellatsioonikohtunike kogule.

Mehhiko kohus otsustas oktoobris Guzmáni USA-le välja anda. Guzmán seisab silmitsi kahe väljaandmistaotlusega - Ühendriikide California osariik nõuab tema väljaandmist uimastikaubanduse süüdistuste alusel ning Texase osariik seoses süüdistusega, mis hõlmavad mõrva ja rahapesu.

Granadose väitel allkirjastas ühe väljaandmistaotluse vale USA saatkonna ametnik ning narkoparunit võib oodata surmanuhtlus, kui ta Texases mõrva eest kohtu alla antakse.

«Me teame, et see on kõrge profiiliga juhtum. See on väga keerukas, sest puudutab härra Guzmáni,» sõnas advokaat.

Ta avaldas lootust, et erinevalt eelmisest hagist 20. oktoobril, kui madalama astme kohus apellatsiooni tagasi lükkas, föderaalvalitsus seekord ei sekku.

Sinaloa narkokartelli juht Guzmán vahistati jaanuaris, kui oli andnud usutluse ameerika näitlejale Sean Pennile. Kartelli pealik oli huvitatud filmist, mis pidi tehtama tema elust.

Esimest korda peeti Guzmán kinni 1993. aastal Guatemalas ja mõisteti 20 aastaks vangi. Ta anti välja Mehhikole, kus ta 2001. aastal vanglast põgenes.

Guzmán tabati alles 2014. aastal, kuid 2015. aasta juulis õnnestus tal taas põgeneda.