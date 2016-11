Prantsuse paremäärmusliku Rahvusrinde liider Marine Le Pen ütles usutluses Briti rahvusringhäälingule BBC, et Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel parandas tema väljavaateid järgmisel aastal Prantsusmaal peetavatel riigipea valimistel

Kadri Veermäe: Trumpi pelgamine pole rumal samm

Ettevaatlik positiivsus Donald Trumpi varsti algava ametiaja suhtes on kena ja normaalne, kuid see ei tohiks jõuda «vaatame-ootame-mõtleme» vaakumisse, kus sündmused meie ümber rulluvad lahti ning meie arvame, et oleks võinud veel halvemini minna, kirjutab välistoimetuse ajakirjanik Kadri Veermäe.