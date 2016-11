Leke: Brexitiks pole endiselt mingit plaani

The Timesi kätte sattunud memos hoiatatakse, et parlament töötab kuni 500 Brexitiga seotud projekti kallal ja võib vajada 30 000 inimest lisatööjõudu. Euroliidust lahkumiseks pole aga seni ühtset strateegiat, kuna valitsuskabinett on lõhenenud, kirjutab BBC.

Valitsus neid väiteid aga omaks ei võta. Transpordiminister Chris Grayling ütles, et tal pole aimugi, kust selline memo pärineda võib.

Peaminister Theresa May loodab anda käiku Artikkel 50 Euroopa Liidust lahkumise alustamiseks järgmise aasta märtsis.

BBC korrespondendi Chris Masoni sõnul näitab lekkinud memo seda, kui keerukas, vastuoluline ja vaevanõudev Brexiti protsess olema saab.

Valitsuskabinetile mõeldud memo pealkirjaga «Brexiti uuendused», mille kirjutas anonüümne konsultant, jagab arvamust, et valitsuse otsusteks Brexiti asjus läheb veel vähemalt kuus kuud.