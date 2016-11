Washingtonis tunti Eesti kaitseministri vastu suurt huvi

«See asi läks lukku väga viimasel sekundil,» tunnistas Hanso Postimehele.

Ülesandeid seati kaitseministrile kaks. Esiteks, hajutada Atlandi ookeani läänekaldal väiteid, nagu oleks Tallinnas võimule tulemas Kremli-meelne jõuk. Teisalt aga uurida veidi, kust puhuvad julgeolekutuuled Donald Trumpi uue administratsiooni ajal.

Hanso sõnul kinnitas ta ameeriklastele üle, et Kremli-meelseks Eesti poliitika peavool kindlasti muutuma ei hakka ja välispoliitiline kurss on täpselt sama nagu enne. «Ning selles, mis riigikaitset puudutab, on seis isegi parem kui varem, kaks protsenti [SKTst riigikaitsele] ei ole enam mingi lagi, vaid pigem miinimumstandard, millest saame vaadata ka ülespoole,» lisas ta.