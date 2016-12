Moskva: USA on kaotanud sanktsioonide kehtestamisega reaalsustaju

USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid teiste seas Süüria naftaministrile Ali Ghanemile ja rahandusministrile Mamun Hamdanile, samuti Süüria lennufirmale Cham Wings, mida süüdistatakse välisvõitlejate transportimises, ja Süüria keskpanga juhile Dureid Durghamile.

Nimekirja kanti ka Süüria valitsuse siseringi kuuluva Rami Makhlufi kaks ettevõtet, mida süüdistatakse äärmusrühmituse Islamiriik valduses olevatel aladel puuritud nafta töötlemises.

Sanktsioonide nimekirja kanti ka Vene Tempbanki juhatuse üheksa liiget, keda süüdistatakse finantsteenuste osutamises president Bashar al-Assadi režiimile.

«Ameerika sanktsioonide laiendamine Venemaa vastu ajal, mil verised rünnakud Ankaras ja Berliinis peaksid mõistlikke inimesi koondama võitluseks terrorismi ohuga, näitab, et Washington on täielikult kaotanud reaalsustaju,» ütles Vene välisministeerium avalduses.

«USA püüab karistada meie meie toetuse eest Süüria valitsusele võitluses terrorismi vastu, mis on oht mitte ainult sellele riigile, vaid kogu maailmale.»

«Washingtoni soov režiimimuutusele Süürias on nii tugev, et see on valmis aitama igat hävitavat jõudu,» rõhutati Vene välisministeeriumi avalduses. «Me ei allu sanktsioonidele.»