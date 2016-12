Ei tule puhkama

Rügemendi ülem on kolonelleitnant Stephen E. Capehart. Tema juhitav üksus koosneb kahest soomus- ja ühest jalaväekompaniist. Tulejõust rääkides toovad tema sõdurid endaga kaasa 29 lahingutanki M1A2 Abrams ja 18 jalaväe lahingumasinat. Need tuleb siis sõbralikult Baltimaade vahel ära jagada.

Capehart ütles Postimehele, et ta on juba kohapeal tingimustega tutvust teinud. Mehe jaoks ei olnud siin tegelikult midagi uut, sest ta on varem oma teenistuse jooksul teeninud Saksamaal.