Kerry esitab visiooni Iisraeli Ja Palestiina rahuprotsessi taastamiseks

Kerry peaks oma visioonist ja ettepanekutest põhjalikumalt rääkima kolmapäeval Washingtoni diploaamtidele peetavas kõnes.

Iisraeli välisministeerium teatas teisipäeval, et juudiriik "vaatab üle" sidemed riikidega, kes hääletasid eelmisel nädalal ÜRO Julgeolekunõukogus Iisraeli asundustegevuse peatamist nõudva resolutsiooni poolt.

Välisministeeriumi esindaja Emmanuel Nahshon lükkas ümber teated sidemete peatamisest ning ütles, et Iisrael "vähendab ajutiselt" visiite ja tööd saatkondadega.

Iisraeli asevälisminister Tzipi Hotovely väljendas teisipäeval muret, et Iisrael jääb visiite tühistades ilma võimalusest oma seisukohti selgitada.

Seni on Iisrael tühistanud või edasi lükanud vähemalt kaks visiiti, Ukraina peaministri Volodõmõr Groismani ja Senegali välisministri eelseisva külaskäigu. Ajakirjanduse teatel tühistab peaminister Benjamin Netanyahu ja jaanuaris Davosi maailmamajandusfoorumi ajal plaanitud kohtumise Briti peaministri Theresa Mayga, kuigi ametlikult ei ole seda kinnitatud.

Palestiina president Mahmoud Abbas loodab, et eelseisev Lähis-Ida konverents Pariisis loob mehhanismi Iisraeli asunduste lõpetamiseks Palestiina aladel.

Abbas ütles esmaspäeval oma Fatah´ erakonna nõupidamisel, et ÜRO Julgeolekunõukogu hiljutine resolutsioon, mis nõuab asundustegevuse viivitamatut ja täielikku lõpetamist, "sillutab teed rahvusvahelisele rahukonverentsile".

Pariisis toimub 15. jaanuaril konverents, kus osalejad võivad kokku leppida Iisraeli ja Palestiina vahelise rahu raamistikus.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman sarjas esmaspäeval Prantsusmaa eestvedamisel korraldatavat Lähis-Ida rahukonverentsi, nimetades seda uueks "Dreyfusi protsessiks" ja kutsudes Prantsuse juute Iisraeli ümber asuma.

Pariisis 15. jaanuaril peetavale konverentsile oodatakse 70 riigi esindajaid ning algatuse eesmärk on taaskäivitada alates 2014. aasta aprillist seisakus olnud Iisraeli-Palestiina rahukõnelused.

Juudiriik on konverentsile jõuliselt vastu seisnud, kutsudes selle asemel taastama otsekõnelusi palestiinlastega.

"See ei ole rahukonverents. See on tribunal Iisraeli riigi vastu," ütles Lieberman oma erakonnakaaslastele Yisrael Beitenu parteist. "Konverents, mille kogu mõte on kahjustada Iisraeli julgeolekut, selle õige nimi - kohtuprotsess Iisraeli vastu."

Liebermani sõnul on ühe erinevusega tegemist Dreyfusi protsessi kaasaegse versiooniga. Ühe juudi asemel on kohtupingis "kogu Iisraeli rahvas ja Iisraeli riik", lausus kaitseminister.

Alfred Dreyfus oli Prantsuse juudist sõjaväekapten, kes mõisteti 1894. aastal spionaažis ja riigireetmises ekslikult süüdi ja kelle katsumused on saanud ebaõigluse ja antisemitismi sümboliks.