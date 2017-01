Keenia parlamendisaadik: kes ei hääleta, ei saa seksi

Mombasa rannikulinna naiste esindaja Mishi Mboko on öelnud, et see on parim viis opositsiooni häälte kasvatamiseks.

«Naised, see on strateegia, mille te peaksite valima. See on parim. Keelake neile seks, kuni nad näitavad teile oma valijakaarti,» sõnas Mboko.

Hääletamisele registreerimine lõpeb 17. veebruaril.

Mboko tõdes, et seks on võimas relv ja see võib julgustada tõrksaid mehi hääletajaks registreerima. Naise sõnul boikott tema abikaasat ei puuduta, kuna tema on oma kodanikukohust juba täitnud.

Keenia president Uhuru Kenyatta loodab saada võimule ka teiseks ametiajaks, tema vastaseks kujuneb aga opositsioonijõudude ühiskandidaat, keda toetab muuhulgas ka Mboko partei ODM.

Naise sõnul on opositsiooni võiduvõimalused suuremad, kui hääletajateks registreerib enam inimesi.

Üleskutsed seksiboikottidele on Keenias tavalised. 2009. aastal pidasid riigi naisaktivistid nädalapikkuse seksistreigi, et sundida toonast peaministrit ja presidenti pärast valimiskaotust ära leppima.