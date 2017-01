Biden: Venemaa kavatseb häkkida Euroopa valimisi

Maailma Majandusfoorumil peetud kõnes sõnas Biden, et Venemaa üritab lagundada demokraatlikku süsteemi, kasutades selleks iga võimalikku tööriista.

«Eesmärk on ilmne – kukutada rahvusvaheline liberaalne kord,» ütles Biden. Ta hoiatas, et Venemaa kasutab selleks internetipropagandat ja küberrünnakuid ning Euroopa riikide valimiste mõjutamist.

«Sihikule ei ole võetud ainult Ühendriigid, oleme näinud sarnaseid rünnakuid ka minevikus ning arvatavasti näeme neid ka paljudes Euroopa riikides, kus sel aastal valimised toimuvad. See toimub taas, ma võin seda kinnitada,» sõnas asepresident.

Vene välisminister Sergei Lavrov eitas aga taaskord sekkumist USA presidendivalimistesse.

«See ei ole Venemaa vaid Euroopa Liit, kes on USA valimistesse sekkunud. EL-i liidrid on väljendanud kindlalt, et toetavad Hillary Clintonit ning demoniseerisid Donald Trumpi,» teatas Lavrov.

Biden sõnas, et USA ja Euroopa peavad tegutsema kiiresti, et kaitsta väärtusi, mis on toonud rahu ja õitsengu pärast Teist maailmasõda.

«Me näeme seda Aasias ja Lähis-Idas, kus Hiina ja Iraan eelistavad selgelt maailma, milles neil on regiooni üle kindel kontroll. Ja ma ei hakka sõnu nämmutama – seda suundumust juhib Venemaa,» ütles Biden.

Ta süüdistas Venemaad ka Ukrainasse roheliste mehikeste saatmises, et külvata seal vägivalda ning energia kasutamises Euroopa santažeerimiseks.