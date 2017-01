Peskov: ei tasu loota pilvituid suhteid Ameerikaga

«Oleks suur viga hellitada illusioone meie suhete tuleviku kohta ja uskuda, et kahepoolsete suhete tulevik on vaba erimeelsustest ja lahkhelidest. See on võimatu,» sõnas Peskov teleusutluses.

«Me oleme kaks maailma suuremat riiki ja me ei saa eksisteerida mõningate hõõrumiste ja huvide konfliktideta,» lisas ta.