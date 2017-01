Türgi võimupartei aseesimees: NATO on terroriorganisatsioon

Türgi võimupartei AKP (Õigluse ja Arengu partei) Gaziantepi piirkonna aseesimees Şamil Tayyar ütles intervjuus valitsusmeelsele päevalehele Milat, et NATO on terroriorganisatsioon, väites, et allianss on hakanud Türgi julgeolekut ohustama, vahendab Hürriet Daily.