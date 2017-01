Saksa sotside juht loobub liidukantsleriks pürgimast ja parteijuhi kohast

Lisaks kavatseb Gabriel loobuda parteijuhi kohast ning ka selle rolli peaks üle võtma Schulz.

Gabrieli otsuse taga on SPD sees levinud arvamus, et Gabrielist populaarsemal Schulzil on paremad võimalused võita sügisestel valimistel konservatiivide liidrist senist liidukantslerit Angela Merkelit.

Gabriel ise kavatseb liikuda majandusministri kohalt välisministri kohale, mida praegu täidab kaassots Frank-Walter Steinmeier, kes väga suure tõenäosusega valitakse järgmisel kuul Saksamaa uueks presidendiks.