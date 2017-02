Saksa populistide juht käis Moskvas nõu pidamas

Petry läks Moskvasse visiidile sel nädalavahetusel. Eile ilmunud avalduses väitis poliitik, et reisis Venemaa pealinna eesmärgiga arutada koostööd kahe riigi regionaalsete assambleede vahel. Selle kõrvalt kohtus ta Riigiduuma spiikri ja president Putini kõneisiku Vjatšeslav Volodini ning asespiikri Pjotr Tolstoiga.

Neist esimest, endist Putini personaliülemat Volodini peetakse riigi üheks kõige mõjukamaks ametnikuks, kes on aidanud juhtida parlamendi tööd ning mõjutada valimistulemusi. Tolstoid tuntakse aga telenäona, kes vedanud mitmeid poliitilisi vestlussaateid.

Duuma poolt väljastatud avaldus rõhutas, et sakslased reisisid Venemaale Moskva kutsel. «Kohtumise ajal arutati regionaalsete parlamentide ja erakondadevahelist koostööd, samuti ka meie noorteorganisatsioonide suhtluse parandamist,» seisis dokumendis. Duuma teatel osalesid kohtumisel lisaks alamkoja asespiiker Vladimr Žirinovski, parlamendi välisasjade komitee esimees Leonid Slutski ning energiakomitee esimees ja suhete koordinaator Saksa parlamendiga Paul Zavalnõi.

AfD ei kommenteerinud, kes veel võtsid külaskäigust Venemaale osa. Eelnevalt Prantsusmaa paremäärmuslikust Rahvusrindest puuduvad tõendid, nagu saaks Alternatiiv Saksamale Moskvalt rahalist tuge, samas jõuavad selle esindajad sageli Venemaa propagandakanalite nagu Russia Today eetrisse.

Avalikkuse ette lekkinud Saksa luureraport ei tuvastanud, et Kreml üritaks avaliku arvamusega otseselt manipuleerida – samas märgiti, et Moskva võib kasutada kaudseid meetodeid, et läheneda AfDle.

Erakond on teinud mitmetel liidumaade valimistel häid tulemusi ning ootab sama ka sügisestelt üldvalimistelt, ehkki viimastel kuudel on parteid tabanud poliitiline sisevõitlus.