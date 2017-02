Süüria peamine opositsioonirühmitus tahab režiimiga otsekõnelusi

"Me soovime otsekõnelusi. See hoiab aega kokku ja on tõendiks asja olulisusele, kui rääkida läbi eraldi ruumides," ütles Opositsiooniline Läbirääkimiste Ülemkomitee (HNC) eestkõneleja Salem al-Meslet.

Genfis eelmisel aastal korraldatud läbirääkimiste kolmes voorus ei istunud vastaspooled kordagi ühe laua taga ja asju arutati vaid ÜRO Süüria erisaadiku Staffan de Mistura vahendusel.

Mistura ütles kolmapäeval, et ei oota neljapäeval Genfis algavatelt rahukõnelustelt läbimurret, kuid avaldas lootust, et pooled liiguvad siiski kokkuleppe suunas.

Erisaadiku sõnul kavatseb ta "sihikindlalt" hoida "hoogu" kõnelustel, mis keskenduvad uutele valimistele, uuele põhiseadusele ja riigi valitsemisele.

Ta avaldas lootust, et see kõnelusvoor viib järgmisteni, millega leitakse kuueaastasele konfliktile poliitiline lahendus. Eelmine voor toimus kümme kuud tagasi ja see jäeti pooleli vaenutegevuse ägestumise tõttu.

Venemaa esitas Süüria režiimile ametliku taotluse peatada pommitamine Genfis neljapäeval algavate Süüria rahukõneluste ajaks.

"Venemaa teatas kõigile, et nad esitasid ametliku taotluse Süüria valitsusele vaigistada oma taevas kõneluste ajaks," kinnitas Mistura.

Venemaa on Iraani kõrval üks Süüria režiimi peamisi rahvusvahelisi toetajaid ning sooritab konfliktis õhulööke mässuliste ja äärmuslaste vastu.

Vene välisminister ütles kolmapäeval, et Moskva on valmis arutama Ühendriikidega turvaalade loomist Süüriasse, kuid taolist algatust tuleks koordineerida ka Süüria valitsusega. Sergei Lavrovi sõnul arutas ta Süüriasse turvaalade loomist lühidalt USA välisministri Rex Tillersoniga, kui nad kohtusid möödunud nädalal Saksamaal.

USA president Donald Trump on öelnud, et põgenike Ühendriikidesse ümberasutamise asemel võiks pigem luua põgenikele Süüriasse turvaalad. Kõnealuste turvaalade loomist soovib ka Türgi.