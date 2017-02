2987 inimest – just nii palju liikmeid on 5. märtsil koguneval Hiina rahvakongressil, maailma suurimal esinduskogul. Põhiseaduse järgi on tegemist riigi kõrgeima seadusandliku võimuga, tegelikkuses on kongress rohkem fassaad, mis allub igal tasandil Kommunistliku Partei kontrollile.