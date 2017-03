Saksa välisminister Tallinnas: NATO kaks protsenti pole nõue, mida tuleb täita

Eestit külastanud Saksamaa välisministri Sigmar Gabrieli sõnul tasub NATO kahe protsendi kaitsekulude nõude puhul alati meenutada seda, milles Walesi 2014. aasta tippkohtumisel täpselt kokku lepiti.

«Järgmise kümne aastal lubasid NATO liikmesriigid pingutada kahe protsendi kaitsekulutuste saavutamise suunas,» selgitas Gabriel täna Tallinnas koos Eesti välisminister Sven Mikseriga antud ühisel pressikonverentsil vastuseks Postimehe küsimusele.

«NATO ei otsustanud, et kümne aasta jooksul peab iga liikmesriik jõudma kaitsekulutustel kahe protsendini SKPst,» lisas ta.

«Euroopal peab seda aktsepteerima, et see aeg on möödas, millal USA kandis meie kaitse puhul peamist koormat, sest USA SKP on sama suur kui Euroopal, USA-lt pole mingit põhjust nõuda rohkemat.»

Gabrieli sõnul tuleb arvesse võtta siiski ka muid aspekte. «Ma ei usu, et tänases maailmas on võimalik julgeolek tagada ainult kaitsekulutustega, enamikku sõdadest ja pagulastega seonduvatest muredesid ei saa lahendada kaitsekulude suurendamisega relvastusele,» ütles ta.

2014. aastal Walesis toimunud NATO tippkohtumisel leppisid liikmesriigid kokku, et töötavad järgneva kümne aasta jooksul kahe protsendi kaitsekulutuste saavutamise suunas.