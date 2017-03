Mees laskis kogemata maha tütrele külla tulnud poisi

Derrick Fultoni nimeline mees tulistas tütre sõpra Jordan Middletoni otse rinnakusse hetkel, kui too perekonna Georgias asuva maja riidekapist välja tormas ning põgeneda üritas. Sel hetkel ei teadnud ta veel, et nooruki oli lasknud majja tema 17-aastane tütar.

Fulton rääkis politseile, et ärkas üles öösel kella kolme paiku, kui kuulis allkorruselt hääli. Ta väitis, et oli käskinud Middletonil korduvalt ennast tuvastada ja hoiatanud, et tal on relv. Pärast tulistamist olevat ta üritanud ohvrit elustada.

Süüdistust pole Fultonile veel esitatud. Ohvri koolikaaslaste sõnul oli Middleton äärmiselt sõbralik, sarmikas ja positiivne.

Georgia on üks kaheteistkümnest USA osariigist, kus kehtib niinimetatud «Õigus kaitsta kodu» seadus, mis annab voli kasutada surmavat jõudu juhul, kui kaitsja kardab tõsist ohtu iseendale või kellelegi teisele tema kodus.