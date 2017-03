Assad: Donald Trumpi valitsus sisendab lootust

Ametlikult ei ole Ühendriikide uus juhtkond kaldunud kõrvale senisest kursist seista vastu Assadi režiimile ning kutsuda üles võimuvahetusele. Samas tegi Trump oma valimiskampaania ajal Assadi kohta komplimente. Näiteks ütles ta, et Süüria riigipea on «palju karmim ja targem» kui Hillary Clinton ja Barack Obama – tunnistades lõpuks siiski, et tegemist on «halva tüübiga».

Samas vihjas Trump, et võib lõpetada Süüria mässuliste grupeeringute abistamise. «Anname neile palju raha ja palju kõike – aga me ei tea, kes nad on,» lausus president. Süüria kodusõjas on Trump pööranud rohkem tähelepanu terrorirühmitise Islamiriik (ISIS) hirmutegudele, mitte president Assadi valitsusvägede omadele.

Süüria riigipea lausus nüüd hiina ajakirjanikele, et uudne lähenemine on paljulubav, kuid mingeid konkreetseid ettepanekuid pole tehtud. Ta rõhutas, et teoorias on nüüd palju rohkem potentsiaali koostööks Washingtoniga. «Meil on nüüd uue administratsiooni pärast Ameerika suhtes palju rohkem lootusi,» lausus Assad.

Ta lisas, et kõiges hoolimata loodab ta, et sõda Süürias saab läbi aastaks 2018 – ning see lõppeb tema võiduga. «Oletades, et ei tule mingit välissekkumist, võtab see mõned kuud,» kõneles president. «Me loodame alati, et käesolev aasta on ühtlasi viimane.»