Donald Trumpi poeg mõnitas Londoni linnapead

Donald Trump juunior tsiteeris Twitteris linnapea mullust artiklit, milles too kinnitab: valvsus terrori suhtes on muutunud globaalse linnaelu lahutamatuks osaks. «Te teete vist nalja?» kirjutas selle peale Trump, keda tabasid kohe süüdistused selles, et üritab tragöödiat enda jaoks ära kasutada.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 22, 2017

Vihaseks muutusid ka paljud britid, nende hulgas parlamendisaadik Wes Streeting, kes süüdistas nooremat Trumpi häbitus ärakasutamises poliitilise omakasu nimel.

@DonaldJTrumpJr You use a terrorist attack on our city to attack London's Mayor for your own political gain. You're a disgrace. — Wes Streeting MP (@wesstreeting) March 22, 2017

Londoni linnapea Khan on olnud president Trumpi suhtes varem varjamatult kriitiline. Ta on nimetanud Trumpi reisikeeldu mitme moslemimaa kodanikele häbiväärseks ja julmaks; samuti ütelnud, et president on islami suhtes võhiklik.

Noorema Trumpi äsjast Twitteri-säutsu ta kommenteerinud ei ole ja ei plaani seda ka New Yotk Timesi andmeil teha.