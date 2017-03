Ohio ööklubis toimunud tulistamises hukkus inimene, 14 sai viga

«Me oleme kindlad, et oli vähemalt kaks tulistajat, kuid mitte selles, kas neid võis ka rohkem olla,» sõnas kapten Kimberly Williams.

Tulistamine leidis aset Cameo ööklubis kohaliku aja järgi kell 1 öösel. Mitmed kannatanud on viidud tõsiste vigastustega haiglasse.

Politsei ei ole teinud kindlaks kahtlusaluseid, kuid kuulab pealtnägijate tunnistusi.

Politseiülema Eric Franzi sõnul ei ole praegu alust kahtlustada terrorismi.

Asepolitseiülem Paul Neudigate sõnas, et tulistamise ajal viibis ööklubis sadu inimesi.

#BREAKING - Mass Shooting in #Cincinnati #Ohio possible #terrorist attack at least 16 shot 1 killed

shooter at largepic.twitter.com/P62FewUzGq