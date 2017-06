Austraalia politsei uurib pantvangivõtmist terrorirünnakuna

Veidi enne seda oli sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik (IS) võtnud vastutuse Melbourne´is juhtunu eest.

Me uurime seda terrorirünnakuna," kinnitas Victoria osariigi politseiülem Graham Ashton.

Austraalia politsei lasi esmaspäeval maha mehe, kes oli ühes Melbourne'i kortermajas naise pantvangi võtnud. Politsei tuli kohale plahvatusteate peale ja leidis maja koridorist mehe surnukeha.

Korterisse tunginud korravalvurid lasid maha pantvangivõtja ja vabastasid naise. Naine pääses vigastustega, kuid kolm politseinikku sai kannatada.

"Politsei lahendas Brightoni korterelamus pantvangiolukorra," ütles Victoria osariigi politsei avalduses. Brighton on Melbourne'i eeslinn.

Politsei andmetel korraldas rünnaku 29-aastane Somaalia päritolu Yacqub Khayre, kes oli teinud mitmeid Islamiriiki ja terrorivõrgustikku Al-Qaeda toetavaid sõnavõtte.

"See on Islamiriigi, see on Al-Qaeda eest," ütles Khayre helistades kohalikule telekanalile.

"Melbourne´i rünnaku korraldaja Austraalias oli Islamiriigi sõdur ja korraldas selle vastuseks meie üleskutsetele rünnata liitlasriikide kodanikke," edastas islamistide propagandaagentuur Amaq.