Galerii ja video: Melania Trump kolis koos pojaga Valgesse Majja

Esileedi jäi 11-aastase Barroniga New Yorki, et poiss ei peaks õppeaasta keskel kooli vahetama.

Sügisel läheb Barron tõenäoliselt kooli Washingtoni lähistel asuvasse St. Andrewsi erakooli.

Eile õhtul postitas Melania Twitterisse ka pildi, milline vaade avaneb talle oma uuest koduaknast.

«Ootan juba kõiki neid mälestusi, mis meie uues kodus tekivad,» kuulutas ta.

