Stockholmis rammis veok taksot, juhi leidmiseks käib politseioperatsioon

Politsei esindaja sõnul sõitis veok kell 8.37 kohaliku aja järgi tagant sisse taksole. Pärast auto rammimist Södermalmis asuval Götgatanil peatus väike veok pärast alles siis, kui oli vastu posti sõitnud.

Väidetavalt sõitis juht ka läbi teetõkke.

Juht põgenes sündmuskohalt ja tema leidmiseks on algatatud ulatuslik politseioperatsioon.

Politsei sõnul on tegemist õnnetusega.

«Ma pöördusin ja nägin, et auto sõitis läbi tõkke. Alguses ma arvasin, et tegu on õnnetusega ja juht väljub autost, et vaadata üle võimalikud kahjustused, kuid ta lihtsalt sõitis edasi. Tundus, et ta oli paanikas. Ta liikus umbes 50 kilomeetrit tunnis,» kirjeldas toimunut pealtnägija Per Sturesson.

Mehe sõnul leidis ta ümber tänavanurga kõndides eest maha jäetud sõiduki: «Esiuks oli pärani lahti ja mootor seisis.»

Pealtnägija sõnul viibis mees autos üksi, kuid tal ei olnud seljas tööriideid, samuti ei olnud autol näha mingeid firmamärke. Juht oli vanuses 30-40 aastat ja kandis tumedaid riideid ja nokatsit.

Auto liikus Götgatanilt Bondegatani poole. Ümbritsev ala on ümber piiratud.

Sündmuspaigale on kutsutud ka pommirühm.

Politsei teatel on juht saanud saanud viga.

Väidetavalt varastati sõiduk Stockholmist lõunas asuvast firmast.