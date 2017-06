Täna «Radaris»: Lembit Öpik Theresa Mayst: ma olen kindel, ta poetas pisara

«Pea meeles, Theresa May otsustas need valimised välja kuulutada ainult selle pärast, et ta arvas, et ta saab suurema enamuse. Mitte väiksema, vaid suurema. Ja mitte natuke suurema, vaid 50, 80 või 101 kohta juurde. See on terve Eesti Riigikogu! Aga see läks tal hirmsasti valesti.»

Lembit Öpik tunneb peaminister Mayd isiklikult. «Theresa May on meeldiv inimene. Ta ei ole mingisugune koletis või vanapagan.»

Kui May valimised erakorralised valimised välja kuulutas, ei osanud keegi arvata, et midagi võiks valesti minna. Tema ja konservatiivide edu leiboristide ees oli 20 protsenti. Pärast neljapäevaseid valimisi on see kõvasti sulanud.

«Nüüd ta kaotas parlamendisaadikute kohti, mitte ei võitnud. See on väga vilets lõpp-punkt nende jaoks.»

Kui uurida, mis põhjustas konservatiivide kõrbemise, arvab Öpik, et eelkõige vilets manifest. «Esimesed kaks nädalat nad olid konservatiividest 16 protsenti ja 20 protsenti ees. Aga siis nad tahtsid pensionäridelt raha ära võtta. Dementsuse maksuga. See oli see suur probleem. Dementsusmaks tähendas, et isegi kui sa oled terve elu töötanud ja su maja on väärt 500 000 naela, siis riik võtab suure osa sellest sinu käest ära. Aga see puudutas just konservatiivide toetajaid. See ajas nad vihaseks. Neli päeva hiljem küll öeldi, et me ei mõenud nii, aga see oli juba nende toetust haavanud.»

«Nooremad inimesed, kes on üldiselt leiboristide pooldajad, otsustasid, et seekord nad lähevad valima. Ja et liberaaldemokraadid polnud tugevad, läksid ka nende toetajad leiboristide poolele.»

Kaks asja juhtusid koos: Corbyn sai nooremad hääled ja Theresa May kaotas vanemate hääled. «See oli perfektne asjaolude kokkulangemine.»

Uurime Öpikult, kuidas võiks Theresa May tunda end päev pärast valimisi? «Ma arvan, ta on pettunud. Ta tõesti uskus, et ta saab sada kohta juurde. Ma tunnen teda päris hästi,» sõnas ta.

«Ta on korralik inimene. Ta on tark. Ta lihtsalt ei taibanud, et asjad võivad minna nii valesti. Ma olen kindel, et seekord ta poetas pisara. Sest see on nii suur asi. Kõige tähtsam otsus, mis ta on oma poliitilises elus teinud. Ja see oli vale otsus. Ja see on tema süü. Nagu David Cameron kaotas oma koha, kui ta kaotas Brexiti referendumi, on täitsa tõenäoline, et Theresa May ei saa kaotusest üle. Ametlikult võib-olla öeldakse, et tee, mis on vaja teha, aga privaatsuhtluses öeldakse, et ta peab minema.»