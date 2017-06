Saudi Araabias plahvatanud autos hukkunud mehed olid tagaotsitavad

Ministeeriumi teadaande kohaselt selgus DNA testidega, et autos said surma kohalikku päritolu Fadil al-Hamada ja Mohammed al-Suwaimil.

Regioon on tuntud muu hulgas riigi šiiavähemuse protestidega seoses. Kohalikud inimõiguslased on juba esitanud süüdistuse, et võimuesindajad hukkasid Hamada ja Suwaimili.

Ministeeriumi eestkõneleja kinnitusel oli Hamada seotud vähemalt kümne julgeolekutöötaja tapmisega kahe viimase aasta jooksul Dammami ja Qatifi regioonides. Suwaimili kahtlustati kahe julgeolekuametniku mõrvas osalemises.

Ministeeriumi avalduse kohaselt rakendasid julgeolekutöötajad ärandatuks kuulutatud autole lähenedes reeglitekohaseid meetmeid, kuid selles ei täpsustatud, kuidas sõiduk täpselt peatati.

"Auto süttis põlema ja plahvatas, mille tagajärjel said seal olnud mehed surma," kirjeldati teadaandes.

Põlenud autost leiti tulirelvi ja jälgi lõhkeainest.