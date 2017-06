USA saadab Afganistani pea 4000 lisasõdurit

Pentagoni eesmärgiks on allika sõnul murda ummikseis sõjas, mis on kestnud juba kolme USA presidendi ametiaja jooksul.

Kaitseminister Jim Mattis peaks otsuse ametlikult teatavaks tegema järgmisel nädalal.

Uudisteagentuur AFP edastas kolmapäeval, et Trump jättis vägede arvu Afganistanis Pentagoni otsustada ja see võib tähendada Afganistani tuhandete lisasõdurite saatmist. Agentuuri allika kinnitusel määrab edaspidi sealsete vägede arvu kaitseminister Jim Mattis.

"Valge Maja tegi sama, mis Iraagi ja Süüriaga ehk andis kaitseministrile otsustusõiguse vägede arvu määramiseks," kinnitas allikas.

Ekspresident Barack Obama ametiajal määras sõjaväelaste arvu väga täpselt Valge Maja, mis tõi kaasa armeekomandöride kaebused, et nad on piirangutega kammitsetud ega saa seetõttu neile seatud ülesandeid täita.

Nangarhari võimude kõneisik Attahullah Khogyani teatas kolmapäeval, et äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejad on hõivanud alasid Tora Bora ümbruses, mis oli kunagi Al-Qaeda liidri Osama bin Ladeni tähtis redupaik Nangarhari provintsis. IS kinnitas veidi hiljem, et hõivati ala, kus asub Tora-Bora koobastik.

Osama bin Laden ja Al-Qaeda võitlejad varjusid 2001. aastal just Tora-Borasse. Edasi pages bin Laden Pakistani, kus ta lõpuks tapeti.