Põlissoomlastest lahkulööjad plaanivad partei asutamist

Vahetult pärast lahkulöömist palusid nad endale viidata Uue valiku liikmetele, nüüd on aga Sinine tulevik ka ametlikult ühinguna registreeritud.

Täna avaldatud pressiteates ütlesid parlamendirühma esindajad, et nende pikem eesmärk on koguda toetust uue poliitilise partei asutamiseks. Hetkel Soomes kehtiva seaduse kohaselt on uue erakonna registreerimiseks vaja 5000 valija toetust, alles siis kantakse partei justiitsministeeriumi poolt erakondade nimekirja.

Pressiteates kirjeldati lühidalt ka Sinise tuleviku partei platvormi. «Me usume, et riigid peaksid saama rahvusvahelisel areenil sõltumatult toimida. Me austame inimõigusi ja ei aktsepteeri käitumist, mis sellega vastuollu läheb.»

Parlamendirühma sõnul seostub uus nimi märksõnadega nagu stabiilsus, rahu, reform, effektiivsus ja rahvuslus.

Möödunud nädala teisipäeval astus üle 20 Põlissoomlaste parteisse kuulunud parlamendiliikme, sealhulgas kõik ministrid ja spiiker Maria Lohela, erakonnast välja, moodustades fraktsiooni Uus valik. Lõhestumise põhjustas euroskeptikust Jussi Halla-aho valimine Põlissoomlaste uueks parteijuhiks.