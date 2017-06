Galerii: Filipiinid alustasid pealetungi islamiäärmuslastele

«Tahame puhastada Marawi ramadaani lõpuks,» lausus sõjaväe kõneisik, brigaadikindral Restituto Padilla. Pealetung on nimelt ärgitatud kartusest, et linna hõivanud Maute grupeering võib saada pärast moslemite püha kuu lõppu endale lisavägesid.

«Kindlalt ei saa me väita, millal see läbi saab – võitlus käib ukselt uksele ning üles on pabdud lõksud,» lisas filipiinlane. Lahing linnas kestab juba viiendat nädalat.

Marawi asukoht kaardil:

Linna langemine rühmitisele Islamiriik (ISIS) truudust vandunud Maute kätte on tekitanud muresid, et võitlusega võivad liituda ka teised äärmuslased. «Jälgime osasid grupeeringuid lähedalt ja loodame, et nad ei võta sellest osa,» ütles Padilla.

Mõned kohalikud moslemid kinnitasid kartust: kuna võitlemine on pühendunud usklike jaoks ramadaani ajal keelatud, võivad lahingud pärast püha kuu lõppu ägeneda.