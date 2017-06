Põhja-Koread süüdistatakse USA tudengi tapmises

Warmbier peeti Pyongyangi lennujaamas kinni eelmise aasta jaanuaris, vahetult enne riigist lahkumist. Teda süüdistati propagandaplakati varastamises Pyongyangis asuva Yanggakdo hotelli personalile mõeldud alast. Tudengi ülestunnistuse järgi soovis ta plakati tagasi USAsse toimetada, et see maha müüa ja perekonna majanduslikke raskusi leevendada.

Plakatil oli kirjas hüüdlause: «Relvastame end Kim-Jong-ili patriotismiga!» Riigijuhi pildi või nimega kaunistatud propagandaplakatite kahjustamine, eemaldamine või varastamine on Põhja-Koreas ränk kuritegu, millele järgnevad karmid karistused. Nii juhtus ka Warmbieriga, kes pärast kinnipidamist määrati 15 aastaks sunnitööle.

Kohtumõistmisel andis Warmbier tunnistusi, samuti kasutati tõenditena turvakaamera salvestusi, sündmuskohalt väidetavalt leitud sõrmejälgi ja tunnistajate ütlusi.

Warmbieri vanemate sõnul oli tegu fabritseeritud süüdistustega. Põhja-Korea rahvustelevisioon KCNA näitas uudistes vaid 18-sekundilist kehva kvaliteediga videoklippi, kus tundmatu isik eemaldab plakati seinalt ja asetab selle põrandale sedaviisi, et see toetub vastu seina. Inimese nägu ei olnud videol näha.

Warmbieri isa on veendunud, et Põhja-Korea kasutas Warmbieri USA-le õppetunni andmiseks ja tema sunnitööle saatmine oli poliitilise tagamõttega.

Sunnitööle mõistetud tudeng kannatas süüdimõistmisele järgnenud kuu jooksul seniteadmata tervisehädade all, lõpuks leiti tal olevat tõsine ajukahjustus. Tema tervisliku seisundi kohta ei avaldatud infot kellelegi väljaspool Põhja-Koread.

Põhja-Korea arstide jutu järgi võttis botulismi haigestunud Warmbier unerohtu, mille tagajärjel langes koomasse. USA arstid ja eksperdid kahtlustavad, et Warmbieri koomasse langemise ja ajukahjustuse tõi kaasa jõhker piinamine, mille panid toime Põhja-Korea ametivõimud.

USA arstid ei leidnud Warmbieri uurides botulismist jälgi, samuti ei ole selle haiguse puhul ajukahjustus tavaline, mis tekitab omakorda küsimusi. Cincinnati Ülikooli haigla arstide sõnul oli Warmbieril ulatuslik ajukahjustus, mille võis põhjustada pikaaegne hapnikupuudus.

Käivad jutud, et ajukahjustuse võis põhjustada ka peksmine. New York Timesile kommentaare jaganud juhtiv USA riigiametnik ütles, et Washingtoni luureandmete järgi langes tudeng vangistuses olles pideva peksmise ohvriks. Samas väidab Washington Post, et arstide sõnul ei esinenud Warmbieril märke füüsilistest traumadest või luumurdudest.

Ei ole välistatud seegi, ajukahjustus tekkis tugevate ravimite toimel, mille tagajärjel lakkas Warmbier hingamast.

Eelmisel nädalal humanitaarkaalutlustel Põhja-Korea poolt vabastatud ja seejärel kodumaale toodud Warmbier oli kontaktivõimetu. CNNi andmetel ei olnud ta võimeline rääkima, ei reageerinud kõnele ega näinud. Teadlik ajutegevus sama hästi kui puudus. Warmbieriga tegelenud USA arstide sõnul ei olnud paraku võimalust, et noormees paraneks ning ellu jääks.

USA riigisekretäri Rex Tillersoni sõnul peab USA Põhja-Koread vastutavaks Warmbieri ebaausa vangistamise eest. Kriitilise avaldusega on esinenud ka Arizona kuberner John McCain, kelle sõnul tappis Kim Jong-uni režiim Warmbieri, vahendab CNN.

Tudengi perekond on tänulik president Donald Trumpile, kes mängis noormehe vabastamisel suurt rolli. Väidetavalt andis Trump pärast olukorrast kuulmist riigisekretär Tillersonile korralduse alustada läbirääkimisi Põhja-Koreas vangistatud USA kodanike vabastamiseks, mida Tillerson ka tegi.

Riigisekretäri eriesindaja Joseph Yun kuulis juuni alguses Põhja-Korea ÜRO saadiku Pak Kil-yoniga kohtudes Warmbieri halvenevast tervisest ning juba 12. juunil sõitis Yun koos arstidega Põhja-Koreasse. Seal õnnestus USA esindajatel esimest korda Warmbieri pärast tema vangistamist näha ning noormees humanitaarkaalutlustel vabastada. Juba järgmisel päeval jõudis Warmbier tagasi oma perekonna juurde Cincinnatisse, vahendab CNN.

Praegu on Põhja-Koreas vangis veel kolm USA kodanikku ning üks Kanada pastor. Neist kaks, Kim Sang-duk ja Kim Hak-Song peeti kinni tänavu kevadel. 2015. aastal mõisteti Lõuna-Koreast pärit USA kodanik Kim Dong Chul süüdi spionaažis, mille eest ta kümneks aastaks sunnitööle määrati. Kanada pastor Hyeon Soo Lim peeti Põhja-Koreas kinni 2015. aasta veebruaris, tema mõisteti süüdi riigipöördekatse korraldamises ning karistuseks saadeti eluks ajaks sunnitööle.