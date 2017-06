Avaldati uusi detaile Süüria valitsusvägede lennuki allatulistamise kohta

Intsident toimus pühapäeval, pärast korduvaid kokkupõrkeid Süüria valitsusvägede ja USA poolt toetatud ISISe vastase rühmituse Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) vahel.

Pentagoni sõnul olid Süüria valitsusväed pealetungil SDFi positsioonidele, kasutades selleks tanke, suurtükke ja erinevaid sõidukeid. USA sõnul pidid nad kasutama konflikti maandamiseks loodud otseliini venelastega, et veenda Süüria valitsusvägesid pealetungi katkestama.

Kuna meetmetest abi ei olnud, siis alustasid koalitsiooni sõjalennukid madallende valitsusvägede positsioonide kohal, mille käigus tulistati lennukil olnud relvadest vastase pihta. Selle abil suudeti pealetung peatada.

Vahetult pärast madallende tuvastasid koalitsioonivägede õhujõud valitsusvägede SU-22, mis lendas SDFi positsioonide kohal.

Mereväe kapten Jeff Davies lausus: «Valitsusvägede lennuki külge olid kinnitatud pommid. Meie lennukid tegid kõik, mis suutsid, et lennukit hoiatada ja eemalduma sundida, aga sellest hoolimata laskus SU-22 madalamale ja heitis lõhkekehad, misjärel see alla tulistati.»

Kohe pärast seda kui SU-22 oma pommid alla heitis, ründasid seda kaks USS George H.W Bushi lennukikandjalt õhku tõusnud USA F/A-18E Super Hornet lennukit, mis umbes kilomeetri kauguselt valitsusvägede lennukit tabada üritasid, ütlesid kaks USA ametnikku CNNile.

Vastukäiguks lasi SU-22 välja peibutusraketid, mille tõttu Super Hornetid sihtmärki ei tabanud. Seejärel tulistasid USA lennukid välja AIM-120 AMRAAM nimelise keskmaaraketi, millega saadi SU-22le pihta.

Süüria valitsusvägede lennuki piloot katapulteerus ning USA pilootide sõnul nähti ka langevarju avanemas. Süüria valitsusväed avaldasid, et piloot on siiani kadunud. CNNi sõnul arvatakse, et katapulteerunud piloot maandus ISISe kontrollitavatel aladel.

Allatulistatud lennukist hoolimata on Süüria valitsusväed jätkanud sarnaste manöövrite tegemist. Alles üleeile olevat järjekordne SU-22 üritanud pommitada SDFi positsioone Taqba linna lähistel. USA ametnike sõnul tegi koalitsioonivägede lennuk hoiatava manöövri, misjärel Süüria hävitaja trajektoori muutis ning alast lahkus.

Eelmisel pühapäeval alla tulistatud SU-22 tõttu on Venemaa teatanud, et katkestab nn otseliini USAga, mille eesmärgiks on vältida kokkupõrkeid Süüria õhuruumis. Venemaa väitel on nüüdsest iga Eufratese jõest läände lendav õhusõiduk potentsiaalne õhusihtmärk.

USA õhujõudude kindrali David Goldfeini sõnul on otseliin siiski avatud ja Venemaaga hoitakse kontakti.

Viimati tulistas USA mehitatud õhusõiduki alla 1999. aastal Serbias kui USA õhujõudude hävitaja F-16 lasi alla MiG-29 tüüpi lennuki, kirjutab CNN.