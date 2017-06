Merkel nimetas May ettepanekuid heaks alguseks

Merkel manitses Brüsselis kahepäevase Euroopa Ülemkogu avapäeva järel ajakirjanikega rääkides siiski vaoshoitusele, öeldes, et sel nädalal alanud läbirääkimised Suurbritannia lahkumise üle hõlmavad "paljusid teisi teemasid".

Tema sõnul peab Suurbritannia lahkumise eest maksma ning lahendus tuleb leida ka EL-i liikme Iirimaa ja Ühendkuningriigi osa Põhja-Iirimaa vahelise piiri küsimusele.

"See tähendab, et meil on ees veel palju tööd," lausus kantsler.