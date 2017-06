Põhja-Korea võib hoida lõksus veel ühte USA tudengit

Seitse aastat pärast müstilist kadumist sai Sneddoni ema Kathleen kõne anonüümseks jääda soovinud Pentagoni ametnikult, kes käis välja alternatiivse teooria: Sneddoni olid röövinud Põhja-Korea agendid ja temast on saanud Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni inglise keele eraõpetaja.

«Mu esimene mõte oli, et see on kõige naeruväärsem lugu, mida ma kuulnud olen,» ütles CBC-le Sneddoni ema oma Utahi osariigis, Loganis asuvas kodus.

Peale seda on Sneddoni vanematega ühendust võtnud ka mitmed Jaapanis ja Lõuna-Koreas tegutsevad rühmitused, kes kinnitavad samuti, et nendeni on jõudnud teateid Põhja-Koreas viibivalt allikatelt, et Sneddon on elus ja elab Põhja-Koreas.

«Kui ma kellelegi esimest korda David Sneddoni lugu räägin, ütlevad kõik, et see on pöörane mõte,» ütles Põhja-Korea ekspert ja Hudsoni instituudi vanemteadur Melanie Kirkpatrick. «Aga kui viia end kurssi sellega, kui palju on tegelikult Põhja-Korea poolt välisriigi kodanikke röövitud, ei tundugi see enam nii jabur.»

Lõunakorealasi on röövitud lausa tuhandetes, jaapanlasi ja hiinlasi mõnisada, aga nende seas on ka eurooplasi ja ameeriklasi.

Sneddoni seljakott leiti ühest Hiina külalistemajast, kus ta vahetult enne kadumist viibinud oli.

Pärast 22-aastase USA tudengi Otto Warmbieri vabastamist nõudis USA välisminister Rex Tillerson, et Põhja-Korea vabastastaks ka ülejäänud kolm riigis kinnipeetavat ameeriklast.

Kuid Sneddonit Tillerson nende hulka ei arvanud.

USA välisministeerium on seisukohal, et nad pole näinud piisavalt pädevaid asitõendeid, mis Sneddoni röövimise teooriat kinnitaksid ning järgivad Hiina esitatud versiooni, et noormees suri matkates.

«Poliitliselt pole neil kasulik seda versiooni toetada,» ütles Sneddoni ema, kes praeguseks on veendunud, et ta poeg viibib Põhja-Koreas.

«Vanematena ei saa me alla anda. Me peame edasi otsima.»