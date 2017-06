India Kashmiris hukkus suusatõstukiõnnetuses seitse inimest

Gulmargi suurakuurordis asuv köisraudtee on üks maailma kõrgemaid, viies reisijad kuni 4100 kilomeetri kõrgusele, kust avaneb maaliline vaade lumistele Himaalaja mäestiku tippudele.

Politsei jaoskonnaülema Imtiyaz Hussaini sõnul hukkus õnnetuses seitse inimest. «Me kammime läbi köisraudtee all asuvat metsapiirkonda, et teha kindlaks, kas on veel surnukehi,» ütles Hussain AFP-le.

Kohalik politseiametnik ütles varem anonüümsuse tingimusel AFP-le, et ohvrite seas on abielupaar, kaks last ja kohalik giid.

Gulmarg on rahutu Kashmiri ainus suusakuurort.