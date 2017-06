Soome liitub brittide juhitud kiirreageerimisüksusega

Soome on varem põhjendanud oma osaluskavatsust vajadusega tõhustada riigi kaitsevõimet. JEF-iga on liitumas ka Rootsi, kellega Soome on viimasel ajal kaitselast koostööd tihendanud.

JEF-il ei ole alalisi vägesid, vaid riigid eraldavad sõdureid koostööks kriisiolukordades.

Suurbritannia juhitud üksuses on hetkel lisaks brittidele veel kuus NATO riiki – Eesti, Holland, Leedu, Läti, Norra ja Taani.