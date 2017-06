Rosnefti tabas laialdane küberrünnak

«Firma serveritele on korraldatud võimas häkkerirünnak. Me loodame, et see pole seotud käimasolevate juriidiliste protseduuridega,» kirjutas Rosnetf oma Twitteri kontol.

Firma teatas, et tootmist rünnak ei mõjuta: «Häkkerite rünnakul võivad olla tõsised tagajärjed, kuid tänu sellele, et firma lõi tootmisprotsessi haldamiseks tagavarasüsteemi, ei ole õli tootmine peatunud.»

Ettevõte on edastanud vajaliku informatsiooni ka korrakaitseagentuuridele.

Rosneft käib praegu kohtuteed konglomeraat Sistemaga, millelt nõuab kolme miljardi dollari suurust valuraha, väites, et see röövis 2009. ja 2014. aasta vahel firma Bashneft varasid. Rosneft on nüüd Bashnefti omanik.

Kohtuasja nähakse laiemalt vaenuna Rosnefti ülema Igor Setškini ja Sistema oligarhist omaniku Vladimir Jevtušenkovi vahel. Jevtušenkov viibis 2015. aastal kolm kuud koduarestis Bashnefti ostuga seotud petturluse süüdistustega seoses.

Eile käskis Vene kohus külmutada Jevtušenkovi osakud Venemaa suurima mobiilioperaatori MTSi ja kahe teise firma juures.