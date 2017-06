Merkel manitseb meeleavaldajaid rahumeelsusele

Politsei ootab 7.-8. juunil Hamburgis toimuvaks tippkohtumiseks linna tuhandeid kapitalismivastaseid, kelle ohjeldamiseks – aga ka võimalike terrorirünnakute ärahoidmiseks – pannakse välja 20 000 politseinikku.

«Me teame, et protestid tulevad ning demokraatlikus riigis on see rohkem kui legitiimne,» ütles Merkel täna parlamendis.

«Aga Hamburgi kodanike ja julgeolekujõudude pärast loodan ma, et need jäävad rahumeelseteks.»

Tippkohtumise eel ja ajal on Hamburgis registreeritud umbes 30 meeleavaldust. Suurem osa neist saavad ilmselt olema rahulikud, kuid loosungite all «Maha G20» ja «G20 – tere tulemast põrgusse» tänavale tulijatelt kardetakse vägivaldset käitumist.