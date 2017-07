Läti loobub isikukoodides sünniaja märkimisest

Alates 1. juulist kehtib Lätis uus isikukoodide süsteem, kirjutab Mixnews viitega portaalile Skaties.lv. Nüüd saavad uued Läti ilmakodanikud isikukoodi, kuhu ei märgita sünnipäeva, kuud. Isikukood algab nüüd numbritega kas 32 ja sellele järgneb juhuslik numbrikombinatsioon.

Portaali väitel on analoogne süsteem kasutusel ka teistes riikides. Igal Läti elanikul on korra elu jooksul õigus isikukoodi muuta. Neil Läti kodanikele, kellel on vana tüüpi isikukood, on õigus taotleda uus, ilma sünniajata isikukood.

Seni koosnes Läti isikukood 11 numbrist, millest esimesed kuus näitasid sünniaega, ja olid teistest numbritest sidekriipsuga eraldatud.

Senine isikukood näiteks andis võimaluse ealiseks diskrimineerimiseks, kirjutab TVnet. Arutelu isikukoodi muutmise üle algas 2007. aastal, kui selleteemalise pöördumise tegid Läti õiguskantsleri poole meedikud. Meditsiinilistes dokumentides, mis olid nähtavad kolmandatele isikutele, pidid nad näitama oma isikukoodi. Seda aga loeti inimõiguste rikkumiseks.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul on isikukoodide moodustamine riigiti erinev. Osades riikides ei olegi isikukoode kasutusel. «Eestis kasutusel olev isikukoodide süsteem töötab hästi, seetõttu ei ole kaalutud ka senise isikukoodi süsteemi muutmist,» sõnas Pungas.

Eestis on isikukood inimese soo ja sünniaja alusel moodustatud arv, mis võimaldab inimese üheselt kindlaks teha. Pungas kinnitas, et ühesugust isikukoodi kahele erinevale inimesele ei ole võimalik Eestis anda.