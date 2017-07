USA tühistas Istanbulist saabuvate lendude sülearvutikeelu

Turkish Airlines teatas eile õhtul Twitteris, et reisijatel on taas voli nautida pardal isiklikke elektroonikaseadmeid. Suurte elektroonikaseadmete lennukisalongi võtmise keeld tühistati tänu sellele, et Istanbuli Atatürki lennujaamas võeti kasutusele nüüdisaegsed tomograafiseadmed elektroonika kontrollimiseks.

Atatürki lennujaam on Türgis ainus, kust lähevad otselennud Ühendriikidesse.

Washington kehtestas märtsis kümnele Türgi, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rahvusvaheliselt lennuväljalt Ühendriikidesse suunduvatel otslendudel mobiiltelefonist suurematele elektroonikaseadmetele pardalevõtmise keelu. Elektroonikat võib sestpeale lennukisse viia üksnes äraantavas pagasis.

Keelu ajendiks said luureteated ISISe kavatsusest töötada välja elektroonikaseadmetesse peidetav pomm.

USA eeskujul kehtestas ka Suurbritannia keelu otselendudele Egiptusest, Jordaaniast, Liibanonist, Saudi Araabiast, Tuneesiast ja Türgist.

Turkish Airlines ütles, et nad ootavad lähemal ajal ka Suurbritannia keelu tühistamist.